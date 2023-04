Riksantikvaren: Ja til bybane over Bryggen og gjennom mellomalderbyen

Det opplyser Riksantikvaren i ei pressemelding. No har dei vurdert Bergen kommune sitt reviderte planforslag. Dei har kome fram til at det ikkje er grunnlag for å be Vestland fylkeskommune om å reisa motsegn mot reguleringsplanen.

I desemer 2022 opna dei for at Bybanen kunne gå over Bryggen, men då peika dei på at reguleringsplanen ikkje er god nok til å ta vare på verdsarven. Då råda dei fylkeskommunen til å klaga på reguleringsplanen til Bergen kommune.

No har dei vurdert Bergen kommune sitt reviderte planforslag og kome fram til at fylkeskommunen ikkje bør klaga.

Illustrasjon: Reguleringsplan, 2022.