Riksadvokaten legg vekk sak etter at 17-åring fall i døden

Ein 17-åring døydde etter å ha falle gjennom ei isoporplate og fem meter ned i betongen på byggeplassen til det som skulle bli Nysæter ungdomsskule på Stord i januar 2022.

No er det klart at riksadvokaten held fast på at ingen skal straffast etter dødsulykka.

Statsadvokaten ville legge vekk saka, men dei pårørande klaga på avgjerda.

– Det er skuffande for dei pårørande, men ikkje så uventa at Riksadvokaten skulle støtte Statsadvokaten, seier dei pårørande sin advokat, Kjell Petter Neset.

– Riksadvokaten har skrive eit langt meir grundig vedtak enn Statsadvokaten har gjort. Denne gong ligg føre ei grundig drøfting for vurderinga av kvar grensa for aktsemd går etter Riksadvokaten sitt syn. Det er lettare å leve med eit vedtak for dei involverte når ein ser at kriteria for straffbarhet er grundig vurdert som her, seier Neset.