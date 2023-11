Rikke Nygard med alvorlig kneskade

Brann-spiller Rikke Nygard har pådratt seg en alvorlig skade i kneet. Blant annet er et korsbånd revet av. Det gjør at 23-åringen blir borte fra all fotball i en lang periode fremover. Det skriver Brann i en pressemelding. Det tar normalt rundt ni måneder og ofte opp mot ett år å lege en slik skade.