Rikke Nygard blir Brann-spiller

Rikke Bogetveit Nygard blir Brann-spiller fra 1. august, skriver Brann på sine nettsider. Nygard har spilt for Vålerenga de siste to sesongene. Før det spilte hun for Arna-Bjørnar. – Rikke er en ung, men erfaren Toppserie-spiller, og vi ser frem til å jobbe med henne her i Brann, sier trener for SK Brann Kvinner, Olli Harder.