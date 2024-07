Rift om plassene på sykepleien

Torsdag ble tallene for opptak til høyere utdanning offentligjort av Samordna opptak.

Litt over 1000 flere studenter ønsker å bli sykepleier, sammenlignet med i fjor, ifølge tallene.

Det var i år 10 005 søkere som har sykepleierstudiet som førstevalg. Det er en oppgang fra 8 977 i 2023, som gir en økning på litt over 11 prosent.

Aller mest populært er sykepleierstudiet på Oslo Met, Høgskolen Vestlandet i Bergen og NTNU i Trondheim.

Som NRK tidligere har omtalt, er kravet om minimum tre i karakter i norsk og matematikk, for å komme inn på sykepleien fjernet.

Dette gjelder generelt for opptak til høyere utdanning fra 2025, men Høgskolen på Vestlandet (HVL) har valgt å gjøre dette allerede i år.

– Dette er fantastiske tall, og det er veldig gledeleg at så mange ønsker å bli sykepleier. Vi hadde rundt 160 ledige studieplasser, og nå ser det ut til at vi kan fylle alle. I tillegg har vi stor konkurranse og lange ventelister på sykepleie i Bergen, sier prorektor for utdanning ved HVL, Anne-Grethe Naustdal.

NTNU har på sin side valgt å beholde karakterkravene.

Norsk Sykepleierforbund er kritisk til endringene.

– Karakterkravene har gitt økt gjennomføring på sykepleierstudiet. Grunnleggende kunnskaper i norsk og matte er nødvendig for å kunne kommunisere godt med pasientene og gi riktig dose medikamenter og ernæring, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund.