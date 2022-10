20. september 2021 gikk en mann til angrep med kniv på to mennesker i Nav Årstad sine kontorlokaler i Bergen.

Marianne Amundsen (57) og Ida Aulin (39) satt i en brukersamtale med den tiltalte mannen.

Da gikk han til angrep på de to, og Amundsen døde kort tid etter at hun ble stukket med kniv 47 ganger.

Aulin ble lettere skadet etter også ha blitt knivstukket.

Kontoret har over 200 ansatte, og flere kolleger ble vitne til hendelsen.

De ansatte fikk krisehjelp fra psykologer etter hendelsen, og har fått tett oppfølging det siste året.

Blomster utenfor Nav Årstad etter drapet. Foto: Marit Hommedal / NTB

Mandag starter rettssaken i Hordaland tingrett, og på vitnelisten står rundt 30 personer.

I rettssalen er det reservert fire plasser for Nav-ansatte som skal støtte vitner og kollegaer under rettssaken.

– Et helt kontor er rammet. Noen vil stå i rettssalen og vitne. Da vil den kollegastøtten være uvurderlig, sier Johansen.

– Kvier seg voldsomt

Flere av de ansatte vil få det tøft under rettssaken, ifølge kommunaldirektør Tommy Johansen i Bergen kommune.

Kommunen har en egen beredskapsplan for krisestøtte som kan bli nødvendig.

– Vi har hele spekteret av følelser. Det er de som ser på rettssaken som en nødvendighet og noe man må komme seg videre fra. Andre opplever at det de har klart å bearbeide, blir rippet opp igjen. De kvier seg voldsomt, sier Johansen.

Tommy Johansen er kommunaldirektør i Bergen kommune. Han kommer til å være til stede for å støtte Nav-ansatte i kommunen. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

På tiltalebenken sitter en 40 år gammel mann som tidligere har slitt med psykisk sykdom. Han er tiltalt for drap og grov kroppsskade.

Påtalemyndigheten mente først mannen var utilregnelig og ikke kunne straffes.

Men tiltalen ble for kort siden endret, og påtalemyndigheten går nå inn for fengselsstraff.

– Den tiltalte mannen mener selv han var psykisk syk på gjerningstidspunktet, sier forsvarer Morten Grimstad.

– Følte seg motarbeidet av Nav

Sinnet hans skal ha vært rettet mot Nav-systemet. Han følte han manglet penger til å leve, ifølge Grimstad.

Mannen skal ha følt seg motarbeidet og avvist av Nav-systemet. Motivet hadde ikke noe med spesifikke saksbehandlere å gjøre, ifølge forsvareren.

Tiltaltes leilighet ble ransaket etter angrepet. Foto: Sissel Rikheim / NRK

– Han følte han ikke fikk hjelp, og følte han bare ble motarbeidet av Nav, sier Grimstad.

Kommunaldirektør Johansen ønsker ikke å kommentere påstandene om at mannen ikke fikk hjelp.

– Vi forventer at dette er forhold som vil bli belyst under straffesaken. Vi ønsker ikke å kommentere dette før saken er behandlet i rettssystemet, sier han.

Spørsmålet om tilregnelighet blir et sentralt spørsmål under rettssaken. Forsvarer Morten Grimstad mener tiltalte var syk på gjerningstidspunktet. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Høyere sikkerhetsnivå på Nav-kontorer

Etter hendelsen ble det satt inn flere tiltak for å gjøre møter med brukere tryggere for de ansatte.

Sikkerhetsnivået blir enda høyere på flere Nav-kontorer under selve rettssaken.

Det blir det også gjort tilpasninger slik at Nav Årstad kan ha en normal drift under rettssaken samtidig som ansatte kan følge den.

De ansatte jobber både i kommunen og staten.

Nav Bergenhus åpnet etter angrepet på Nav Årstad. Da var det høy sikkerhet. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Det er flere organisasjoner sin rettssak. Vi er til stede bredt, og har også et profesjonelt apparat som er i beredskap som tar hensyn til at det blir forskjellige behov for de som gjenopplever hendelsen, sier Johansen.

May Britt Løvik er bistandsadvokat for de etterlatte og kvinnen som ble skadet under angrepet.

– Det alvorlige omfanget av saken og utfallet det fikk, gjør det naturligvis svært krevende for den fornærmede og de etterlatte å følge saken i tingretten, sier Løvik i forkant av rettssaken.

Nav Årstad har satt inn flere sikkerhetstiltak under møter med brukere. Her er en stol lenket til veggen. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Psykolog: – Rom for å føle utrygghet

Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup sier det må være rom for at Nav-ansatte kan kjenne på utrygghet knyttet til jobben sin.

Hun har arbeidet med mange som har stått i krisesituasjoner. Hun sier rettssaken kan bli tøff for hele Nav-organisasjonen.

Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist i krisepsykologi, sier rettssaken kan bli vanskelig for mange ansatte. Foto: Natasha Busel / Fana fotostudio

– Ulike ansatte vil ha ulike behov nå og fremover. Det skal være rom for å reagere og sørge fortsatt. Det skal også være rom for å tematisere utrygghet og uroligheten man føler når dette kommer opp igjen, sier Djup.