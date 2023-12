Rettssaken etter drapet på Pamela (26) går for lukkede dører

Rettssaken der en 27 år gammel vestlending er tiltalt for drap og bortføring, går for lukkede dører, skriver Bergens Tidende. 27-åringen er tiltalt for drap på ekskjæresten og kidnapping av datteren, og risikerer nå livstid for drapet på Pamela (26) i Polen. Tirsdag begynte rettssaken.

5. november 2022 ble den 26 år gamle småbarnsmoren Pamela funnet drept i sin egen leilighet i Oswiecim, sør i Polen.

Hennes fem år gamle datter var forsvunnet, og polsk politi startet en storstilt jakt på gjerningsmannen og det lille barnet.

Senere på dagen ble en Oswiecim-registrert bil stoppet på en motorvei utenfor København.

I baksetet satt jenten i god behold. I førersetet satt Pamelas ekskjæreste, en da 26 år gammel mann fra Vestland. Han risikerer nå livstid i fengsel i Polen.

Tirsdag ble han ført inn i en rettssal i Kraków. Dommeren har bestemt at saken skal gå for lukkede dører, og pressen kan dermed ikke være tilstede.

Det er ukjent om vestlendingen erkjenner straffskyld eller ikke.