Retten vil løslate ovegrepsdømt mann

Mannen er dømt til elleve års fengsel for grove overgrep mot filippinske barn bestilt over nett og har sittet i varetekt siden høsten 2021. Nå vil Hordaland tingrett løslate ham frem til han skal sone straffen, fordi retten mener det ikke foreligger fare for gjentakelse. Det skriver BT.

Politiet stiller seg uforstående til avgjørelsen og har anket den til lagmannsretten.

– Vi mener det er gjentakelsesfare og har derfor anket kjennelsen fra tingretten og fått medhold i såkalt oppsettende virkning, som vil si at mannen blir sittende fengslet til lagmannsretten har behandlet saken, sier politiadvokat Eli Valheim til NRK.

Mannen skal ha samtykket til fengsling helt siden han ble fremstilt for fengsling første gang. Det er ventet at Gulating lagmannsrett behandler saken i dag.