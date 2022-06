Flere økonomer tror at Norges Bank vil heve styringsrenta denne uka, og at boliglånsrenta dermed vil komme til å ligge langt over dagens nivå.

Men det skremmer ikke en pengesterke kjøper på jakt etter bolig i Bergen.

En murvilla på Kalfaret har ligget ute med en prisantydning på 14 millioner kroner.

Men det viste seg å være langt unna hva potensielle kjøper var villige til å betale for.

Salgssummen endte på 21 millioner kroner, altså 7 millioner kroner over prisantydning.

Slike eiendommer er sjeldent til salgs på det åpne markedet, ifølge Ådne Arild Horn, megler og partner i Privatmegleren Vikebø & Jørgensen.

– Dette er en helt unik eiendom i et av Bergens fineste boligstrøk. Eiendommen har flat tomt, garasje, solrike uteplasser og er skjermet, sier han.

Murvillaen er fra 1936. Foto: Schanke foto/Imotiv AS

– Har undervurdert markedet

Eiendommen ligger gåavstand til sentrumskjernen i Bergen. Kalfaret er strøk med flere dyre villaer.

Huset blir omtalt som et renoveringsobjekt.

Huset er 265 m² og har 5 soverom. Tomten er på 810 kvadratmeter.

Huset har utsikt mot Store lungegårdsvann i Bergen. Foto: Schanke foto/Imotiv AS

Sju av åtte budgivere var med i krigen etter at prisantydningen var passert i budrunden.

– Forventet du at boligen skulle gå for så mye over prisantydning?

– Ja og nei. Det er ikke uvanlig at det selges over prisantydning. Både kolleger og jeg som har sett på boligen, har undervurdert dagens marked for denne type bolig, sier han og fortsetter med:

– Jeg er ikke overrasket, men det er vanskelig å krangle på om man har bommet på eller ikke på prisantydningen. Det kan bli et utrolig flott hus, sier han.

På toppen av kjøpesummen, får den nye eieren trolig oppussingsutgifter. Ifølge annonsen må kjøperen påregne betydelige kostnader for modernisering og vedlikehold.

Kjøperen må regne med å bruke penger på oppussing. Foto: SCHANKE FOTO/IMOTIV AS

I Norge har det vært sterkere boligprisvekst enn normalt det siste året. I mai steg boligprisene med 1,2 prosent.

Han opplever boligmarkedet som godt i Bergen i hele 2022.

Ådne Arild Horn, eiendomsmegler i Privatmegleren, sier det er rift om eneboliger i Bergen. Foto: Privatmegleren

Familie flytter inn

Ifølge megleren er det en familie som skal flytte inn i huset.

– I Privatmegleren opplever vi at markedet mangler familieboliger. Boligen har truffet de riktige boksene hos flere pengesterke kjøpere. Jeg tror mange tenkte dette var en mulighet som var «once in a lifetime», sier Horn.

Familien som flytter inn får boltreplass blant flere store villaer i samme område. Foto: SCHANKE FOTO/IMOTIV AS

Kjøperen ønsker ifølge megleren ikke å kommentere kjøpet.

– Jeg er selvfølgelig fornøyd når ting går bra. Selgeren er også fornøyd med prosessen, og med at det er en familie som skal flytte inn, sier han.