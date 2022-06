Rektor ferdig i jobben – haldt overgrepsvarsel skjult

Ein tidlegare rektor ved ein skule i Bergen, har ikkje lenger jobb i Bergen kommune. Rektoren haldt overgrepsvarsel skjult for skuleetaten i kommunen, skriv BA. Varsela var mot ein mann i 20-åra, som no er sikta for overgrep mot ni barn ved to ulike skular.