Rekordtesting før jul: – Vi oppdager smitte hos personer uten symptomer

Å tilby innbyggerne test uten å måtte gå i karantene har vist seg å være effektivt i Bergen.

Nesten 5 prosent av innbyggere har testet seg i byen mellom de syv fjell den siste uka før jul. Mandag og tirsdag denne uka testet henholdsvis 2126 og rundt 1700 seg.

– Det har tatt helt av og vi har nesten nye rekorder hver dag, sier legevaktsjefen i Bergen, Dagrun Linchausen.

STORTESTER: Legevaktsjefen i Bergen, Dagrun Linchausen.

Hun sier at de som tester seg lille julaften vil få svar på julaften.

Test før julefeiring

Mange tester seg fordi de reiser hjem til jul. I Ålesund regner de med at om lag halvparten av dem er studenter som har reist hjem til Møre og Romsdal.

Student Emma Solhjem tar en koronatest.

Emma Solhjem vil være sikker på at hun er frisk før hun treffer besteforeldre. Hun studerer i Oslo, men har kommet hjem til Ålesund på juleferie.

– Jeg vil treffe besteforeldrene mine i jula. Jeg tar testen for å være helt trygg på at jeg ikke sprer koronavirus til de, seier 20-åringen.

Mange tester seg i storbyene

Både i hovedstaden Oslo og nabobyen Drammen var økningen på 35 prosent fra uke 50 til 51, som er sist uke.

I Drammen kan mye av økningen forklares med at de har startet screening på sykehjem. I Oslo har de satt opp flere drop-in-stasjoner, som kan gjøre det enklere for folk å ta testen.

I Trondheim har tett på 5 prosent av befolkningen testet seg sist uke. Omtrent 10.000 tester er 4,9 prosent av 205.000 innbyggere.

Emma Solhjem har hatt et ensomt studieår i Oslo. Nå gleder hun seg til julefeiring i Ålesund med familien.

Kommuneoverlegen i Kristiansand melder om cirka 2000 tester sist uke. Det tilsvarer 2 prosent av befolkningen.

– Det er det høyeste testantallet vi har hatt i noen uker hittil i pandemien, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik i Kristiansand kommune.

Han legger til at det også er muligheter for å teste seg, eller ringe inn for å høre om en bør teste seg, hver dag fremover utenom julaften.

I Stavanger kan du teste deg gjennom hele jula, på alle helligdagene, forsikrer smittevernoverlege Runar Johannessen. Kommunen har hatt en økning i folk som tester seg fra 400–500 per dag til opp mot 700 daglig de siste dagene opp mot jul.

Også i Tromsø har testingen vært rekordhøy før jul, hvis en ser bort fra de dagene med utbrudd, som har resultert i stortesting.

Litt lenger syd, i Bodø, har de nesten ikke påvist noe smitte den siste måneden. Men smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen forteller at antallet som har testet seg de siste dagene minst er doblet.

–Folk vil gjerne være på den sikre siden. Det er vi bare veldig glade for, sier Hagen.

Smittevernoverlegen forteller at de har et eksempel på at de har unngått smitte til byen fordi en som skulle hjem til jul testet seg i Oslo. Testen viste seg å være positiv, og juleturen ble avlyst.

Flere positive uten symptomer

Iveren etter å teste seg tok seg opp forrige uke, men først lørdag så Bergen kommune en veldig sterk oppsving i antall personer som har troppet opp på teststasjonene.

Det har gitt overraskende funn.

– Vi oppdager smitte hos personer uten symptomer, sier legevaktsjefen.

Hun mener denne smitten fort ville forblitt uoppdaget uten at kommunen har oppfordret innbyggerne til å teste seg selv om de er symptomfrie. Personer uten symptomer eller som ikke er nærkontakter til covid-19-syke, har ikke trengt å gå i karantene etter testing. Dette har Folkehelseinstituttet oppfordret kommunene å tilby.

Køkaos

I Bergen har unge, eldre, studenter og barnefamilier stått flere timer i kø utendørs i kaldt og rufsete vær for å teste seg på Festplassen. På Spelhaugen teststasjon har politiet vist bort biler på grunn av køkaos.

– Vi har gått ut med oppfordringer til folk om å teste seg før man skal reise hjem til jul. Jeg har snakket med noen, og hovedgrunnen til at folk tester seg er at de ikke ønsker å smitte familiemedlemmer som er i risikogruppen.

Regner med økt smitte

Til tross for at mange tester seg i Bergen, opplevde de likevel at flere ikke møtte opp på avtalte timer med koronatesting.

– Vi har flyttet alt av testmannskap over til drop-in. Vi ser dette gjør at flere personer blir testet per ansatt, sier legevaktsjefen.

Samtidig har r-tallet steget fra 0,4 til 1 den siste uka i Bergen. R står for reproduksjonstall, og viser hvor mange personer én person med koronasmitte smitter videre

– Det er mulig at r-tallet stiger enda mer. Vi har lettet på restriksjonene og mer sammen, sier legevaktsjefen.

KOMMUNEOVERLEGE: Styrk Fjærtoft Vik i Kristiansand kommune.

Til tross for strenge regler om maks to juleselskaper med opptil ti mennesker, ser en for seg økning i smitte.

– Nå er det mye bevegelse i befolkningen, og vi må forvente at smittetallene etter nyttår kommer til å være høyere enn nå, men vi håper stigningen blir lavest mulig, sier kommuneoverlegen i Kristiansand, som har relativt lave smittetall for øyeblikket.