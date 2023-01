Rekordmange trong hjelp frå krisesenter

I mange heimar over heile landet senka aldri freden seg denne jula. Fleire vaksne og born måtte rømme til eit av landets 44 krisesenter.

Fleire stader var det fullt, mellom anna på landets nest største krisesenter, Romerike. Også i Bergen var det fullt belegg.

Dei dystre tala for desember avsluttar eit heller mørkt 2022.

Fleire av krisesentera NRK har fått tal frå, syner ein auke i folk som trong ei trygg seng å sove i.

Fleire senter opplever også ei stor auke i folk som ringer og ber om råd og hjelp, såkalla dagbrukarar.

Stor auke i menn som treng hjelp

Hos krisesenteret for Bergen og omland kom det i fjor 200 vaksne og born. Dette er 40 fleire enn i 2021.

Dagleg leiar Pia Krüger Grönqvist trur etterverknadane etter pandemien er ei av årsakene til at fleire søkjer hjelp hos dei.

– Folk har mangla det pusterommet dei har til vanleg, seier den daglege leiaren.

Mange krisesenter såg derimot ein nedgang under pandemien.

Krüger Grönqvist trur også den urolege verdssituasjonen er årsaka til at dei no ser eit oppsving.

– Mange får også dårlegare økonomi, noko som også kan spele inn, seier ho.

Det er stort sett kvinner og born som søkjer hjelp, men talet på menn som tek kontakt, har nærast eksplodert i 2022. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Fleire menn treng hjelp

Det er stort sett kvinner og born som søkjer hjelp, men talet på menn som tek kontakt, har nærast eksplodert i 2022.

Frå om lag tre menn årleg, var det i fjor 16 menn som budde på krisesenteret.

– Det er veldig spesielt. Vi har aldri før hatt så mange menn hos oss, seier Krüger Grönqvist.

1 av 3 som er utsette for mishandling i nære relasjonar er menn.

– Vald er meir enn slag og spark. Det kan vere økonomisk vald eller sosial kontroll. Det kan også vere at dei har barn med nokon som kjem frå kulturar der oppdragarvald eller det å slå partnaren sin er akseptert, seier ho.

Nasjonale tal syner at over 70 prosent av dei som bur på krisesenter ikkje er etniske norske.

– Det kan ha med at norske kan søke hjelp hos vener og familie. Om du kjem frå ein kultur med tvangsgifte, æreskultur eller sosial kontroll, kan nettverket ditt vere like farleg som den som utøver valden, seier Krüger Grönqvist.

Trur auken held fram i år

Landets nest største krisesenter, Romerike, har også lagt bak seg eit dystert 2022.

– Fjorårets tal ser ut til å bli dei høgste nokon gong. Senteret har vore meir fullt og fleire har teke kontakt, seier dagleg leiar Hege K. Edvardsen.

Dei siste åra har kring 250 søkt vern hos dei, men i 2022 ser talet til å bikke 300.

Men den største auken har vore i dei som nyttar seg av dagtilbodet deira. Det vil seie samtaler og rådgjeving.

Her ser dei ut til å passere 900 førespurnader.

– Det er det største nokosinne, seier Edvardsen.

Ho peiker på at uro for økonomi og helse har auka på dei siste åra, som er ein risikofaktor for vald.

– Kva tenkjer du om 2023 i lys av den verdssituasjonen vi no står oppi?

– Vi er førebudde på at vi framleis vil få ein auke, og vi riggar oss for dette på mange område, seier Edvardsen.

Fleire krisesenter hadde ein auke i fjor. Ein av dei er Nordmøre Krisesenter IKS. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Slik var 2022 på krisesentera Ekspandér faktaboks Krisesenteret i Midt-Troms I 2022 budde det 20 kvinner og 21 barn her. Det er omtrent på normalen, opplyser dagleg leiar Britt Heidi Andreassen.

Statistikk for dagbrukarar er ikkje klar, men senteret har hatt om lag 400 samtaler med kring 50 unike brukarar. – Det er ein stor auke, då vi tradisjonelt har hatt om lag 100–150 samtalar i året. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS I 2022 var det 42 vaksne bebuarar (41 kvinner og 1 mann) og 30 barn. Det utgjorde 2 164 overnattingsdøgn. – Det er ein auke frå 2021, men innanfor «normale svingingar» om du ser på dei siste 5 åra, opplyser dagleg leiar Inger Lise Svendgård.

Dagbrukarar har auka mykje dei siste åra. Frå 65 meldingar i 2020, til 130 meldingar i 2021 og til 200 i 2022. Harstad Krisesenter Totalt har det vore 43 personar innom i 2022. Det er fordelt på dagsbesøk og bebuarar.– Vi har totalt 367 overnattingsdøgn i 2022. Dette er ein auke frå koronaperioden, opplyser senteret. Krisesenteret i Stavanger Om lag 200 vaksne budde på senteret i 2022, der 162 var kvinner og 35 menn. I tillegg var det 109 barneopphald.

Dagbrukarar, som nyttar seg av tenestene til senteret utan å bu på huset, kjem i tillegg. Om lag 200 kvinner tek kontakt årleg. Litt færre gjorde det i 2022. Stabilt på menn (kring 30–35 førespurnader dei siste åra), og på born (rundt 110) Nordmøre Krisesenter IKS – Vi hadde 65 personar buande hos oss i 2022. Det er ein auke frå tidlegare, opplyser dagleg leiar Carina Ellingvåg. Krisesenteret Molde og omland IKS Statistikken for 2022 er ikkje ferdig, men senteret har over 4000 overnattingsdøgn. – Det er det høgste vi har hatt nokosinne. Pågangen har vore stor sidan påska 2022. Når nokon har flytta ut har det kome inn nokon nye umiddelbart, seier dagleg leiar June E. Obam. Krisesenter for Sunnmøre Om lag 70 vaksne og like mange born har budd på senteret i 2022. Senteret har ti familierom og seks gonger har alle vore opptekne i 2022. – Men ingen har nokon gong blitt avvist, seier Cecilie Rønstad Teunissen, dagleg leiar. Senteret har opplevd ein auke dei siste fem åra.

Det gjeld talet på born som er dagbrukarar av senteret. Tala har gått frå 31 i 2021 til minst 82 i fjor. Tala på vaksne dagbrukarar har auka frå 123 til 219. Stiftelsen Krisesenteret i Vestfold Hadde om lag 137 besøkjande i fjor. 100 kvinner, 120 born og sju menn.

Senteret har om lag 1100 dagsamtaler kvart år fordelt på omtrent 200 ulike personar, som ikkje bur på senteret. Tala for senteret har vore relativt stabile dei siste fem åra, opplyser Marit Theiste Østlie ved senteret. Norasenteret, Aust- Finnmark 23 personar nytta seg av butilbodet til senteret med til saman 606 overnattingsdøgn. Dette er ein klar nedgang frå tidlegare år, opplyser miljøterapeut Gerd Stene. Dei siste fem åra før 2022 har snittet vore på om lag 2000 overnattingsdøgn.

112 var innom senteret for dagsamtale i 2022, noko som er på same nivå som tidlegare år. Krisesenteret for Orkdal og omland I 2022 hadde vi 207 overnattingsdøgn for kvinner og 28 overnattingsdøgn for born.

Vi hadde 23 dagbrukarar. Vi ser at det er ein liten nedgang i 2022 i forhold til før, opplyser Liss Gjertsen, dagleg leiar. Østre Agder krisesenter I 2022 hadde senteret totalt 86 opphald. Året før hadde dei 66 opphald, men i 2018 var talet oppe i 116, opplyser Julie Gundersen.

– Meir og grovare vald

Gjennom pandemien var det ein liten nedgang i talet som søkte hjelp hos norske krisesenter. Det fortel Ane Fossum, leiar i Krisesentersekretariatet.

Ho seier at dei nasjonale tala for 2022 først blir klare i juni.

Tal frå 2021 syner at 3237 vaksne og born budde på eit krisesenter.

I Molde har krisesenteret hatt stor pågang heilt sidan påska i fjor.

– Når nokon har flytta inn, har det kome inn nokon nye med ein gong, seier dagleg leiar June E. Obam.

Dei hadde over 4000 overnattingsdøgn i fjor. Det er det høgste talet nokosinne, fortel Obam.

– Det er ikkje sikkert at vi har fleire brukarar, men dei som kjem har vore her lenger. Vi ser at sakene er grovare, meir kompliserte og med fleire typar vald, seier ho.

Mange born har i løpet av det siste året budd på eit krisesenter når livet heime har blitt utrygt. Foto: Ninnie Therese Rogne Nilsen / NRK

Også i Florø, ved krisesenteret i Sogn og Fjordane, seier dagleg leiar Anja Korneliussen at tala aukar jamt og trutt. Dei husa 80 personar i fjor og hadde 500 dagbrukarar.

Tala er ganske like fjoråret, men Korneliussen ser at folk bur lengre på senteret når dei først kjem inn.