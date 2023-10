Rekordhøg magasinfylling

Fyllingsgrada i NO5 (Vestlandet) enda førre veke på 94,4 prosent. Det er rett bak den historiske rekorden som er 94,7 prosent.

I fjor innførte NVE ei mellombels rapporteringsordning for produksjon av regulerbar kraft i sørlege Noreg. Bakgrunnen var Statnetts vurdering om at kraftsituasjonen var «stram» og at det var «inntil 20 prosent sjanse» (gult beredskapsnivå) for at det kunne bli naudsynt med straumrasjonering. I år er altså situasjonen ein heilt annan.

Kapasiteten i vassmagasina i NO5 er 17,4 TWh. Til samanlikning har NO1 ein magasinkapasitet på 6 TWh.