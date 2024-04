Reknar dødsulukke som arbeidsulukke

Politiet reknar per no dødsulukka i Bergen i går, der ein mann i 60-åra kom i klem under ei anleggsmaskin på Mathopen, som ei arbeidsulukke. Det skriv Byggeindustrien. Arbeidstilsynet er varsla om hendinga, og det er arbeidsmiljølova som trekk grensene for kva som kan reknast som ei arbeidsulukke.