Ferieturen til Alanya i Tyrkia vart ikkje heilt slik som Marita Aarvik og mannen hadde sett føre seg.

Då dei kom fram fekk dei beskjed om at hotellet ikkje hadde fått betaling. Dette til trass for at ho hadde bestilt og førehandsbetalt reisa gjennom reiseselskapet Detur.

– Vi har betalt all-inclusive. Hotellet har ikkje fått pengane, og krev no at vi skal betale den kostnaden det har vore å ha oss buande her, seier ho.

Hotellet ville at ho skulle ut med 900 euro for å dekke opphaldet.

Etter fleire telefonsamtalar med reiseskapet, fekk Aarvik brått beskjed torsdag kveld om at ho måtte reise heim allereie nokre timar seinare – ei veke tidlegare enn den opphavlege reiseplanen.

– Vi må pakke kofferten i kveld og ta flyet tilbake i morgon tidleg.

Ho fekk beskjed frå Detur om å samle på kvitteringane for å få refundert beløpet når ho kjem heim.

Fleire turistar har opplevd å bli bedne om å ta hotellrekninga sjølve, etter at betaling til Detur ikkje har komme fram til hotellet. Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Skuldar på falsk faks

I ein e-post til NRK stiller Detur seg uforståande til at opphalda ikkje er betalte.

At Aarvik og andre reisande i Tyrkia skal måtte betale for hotellopphaldet for så å få dette dekka, hevdar dei skuldast ein falsk faks.

– Det er ikkje Detur som har sendt faksen som ser ut til å vere i omløp, skriv dei.

Dei skriv at faksen handlar om at Detur ikkje har betalt for hotellrom, og at gjester får førespurnad om å betale direkte til hotella, for så å få tilbakebetaling mot kvittering eller faktura.

Vidare skriv dei at saka blir undersøkt både av Detur og av tyrkiske styresmakter.

– Ingen gjester skal betale direkte til hotellet for ei allereie førehandsbetalt reise. Hotella har verken juridisk eller moralsk rett til å krevje betaling av gjestene.

Selskapet er inne i ei omstrukturering og stadfestar at dei har stansa drifta i haustperioden for å legge framtidsplanar.

Fredag føremiddag oppdaterte dei heimesidene sine. Der skriv dei at resten av 2022-sesongen er kansellert, og at dei beklagar ulempene dette kan føre med seg.

– Men det er dessverre naudsynt å skape den organisasjonen som krevst for å vere ei sterk og sunn bedrift i framtida, skriv dei.

Ifølgje TV 2 skal alle som ikkje får reise få refundert pengane sine innan 14 dagar. På Detur sine nettsider skriv dei at alle som er berørte av kansellerte avgangar vil bli kontakta.

Turistar frå heile Norden

Aarvik er ikkje åleine om å måtte betale dobbelt.

Hotellet til Aarvik stadfestar at dei har fem rom kor hotellet ikkje har fått betaling frå reisebyrået.

På Facebookgruppa «På ferie med Detur?» skriv frustrerte turistar frå heile Norden om liknande hendingar. Fleire opplever at hotellet ikkje har fått betalingar, sjølv om dei har førehandsbetalt gjennom Detur.

Media i Sverige og Danmark har også skrive om turistar som må betale for hotell, sjølv om reisa var førehandsbetalt gjennom reiseselskapet.

Mellom anna skriv dr.dk om danske Dan Bakken som blei møtt av ein lapp på døra der det sto at rommet ikkje var betalt, medan SVT skriv at ein buss med femti passasjerar måtte snu på veg til flyplassen, fordi Detur hadde innstilt flyet dei skulle reise på ferie med.

Forbrukarrådet: – Ikkje betal på nytt

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgivar i Forbrukarrådet, skildrar at ei pakkereise er kjenneteikna av at du kjøper eit meir eller mindre komplett reiseopplegg.

– Då skal selskapet du har bestilt hjå gjere opp betalingar med alle underleverandørane. Om det ikkje blir gjort, så er det klart at forbrukaren ikkje skal betale noko ytterlegare, seier han.

Han rår forbrukaren til å vere tilbakehalden med å legge ut for ytterlegare utgifter sjølv, fordi det kan ta tid å få pengane tilbake frå reiseselskapet.

Iversen peikar på at næringsdrivande har lov til å gjere endringar på eller avlysa ei reise før avreise.

– Men dersom ein først har kome seg av garde, er det inga opning for å avkorte reisa, med mindre det skjer ekstraordinære omstende på reisemålet, som krig og naturkatastrofar.

Dersom det skjer, har du krav på eit prisavslag.

På veg heim

Fredag føremiddag er Aarvik på Gardermoen, og prøver å kome seg heim til Vestlandet.

Ho syns det er bittert at ferien dei gledde seg til enda som han gjorde.

– Når vi får forståing av at Detur har slite med økonomien så mykje som i ein månad, synest eg det er meir enn merkeleg at dei sender folk nedover utan å ha gitt noko som helst informasjon til kundane, seier ho.

Ho er klar på at ho vil be om pengane for resten av opphaldet tilbake.

– Men kva med alle ekstrakostnadene? Me har parkering på flyplassen i 14 dagar, me har bestilt båttur i Tyrkia som me ikkje får delteke på, og me må skaffa nye flybillettar heim frå Oslo, seier ho.