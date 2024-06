Regnbueørret på rømmen i Alver

To større hull i en not har ført til at et ukjent antall regnbueørret har rømt fra et oppdrettsanlegg i Radfjorden i Alver kommune.

Rømmingen skjedde ved Lerøy Vest Sjø sin lokalitet Stolane, som ligger mellom Holsnøy og Radøy.

Hendelsen ble meldt fra selskapet til Fiskeridirektoratet 31. mai. 2. juni hadde selskapet fanget 126 regnbueørret ved anlegget. Antallet rømte fisk er ikke avklart.

Fiskeridirektoratet har satt i gang tilsyn.