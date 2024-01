Regn i vente- det kan bety krevjande køyreforhold

Statens vegvesen melder om fine køyreforhold torsdag morgon, men i morgon kan det verte verre. Det er meldt mildare temperaturar og regn, noko som kan fryse på. I Bergen er det i morgon meldt opp mot fleire plussgrader og regn.– Eg kan sjå for meg at det blir glatt her, seier trafikkoperatør John Andreas Omdahl.