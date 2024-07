Etter ein mai med sol og rekordvarme fleire stadar i landet er vi no inne i fellesferien.

Fleire plassar har sommarvêret latt vente på seg til fordel for regn.

Sør i landet må du veksle mellom flipfloppar og støvlar i starten av denne veka, ifølge meteorologane.

– Skiftande er eit godt ord for å beskrive vêret framover, seier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis.

Det finst ikkje dårleg vêr ...

– Viss det regnar, ta på regnklede og gummistøvlar slik eg har gjort, og berre køyr på, seier Arnis.

Familien Orskis er ute og ser på Huldefossen i Sunnfjord. – Vi har ikkje hytte, så vi søv i telt og finn gåturar rundt i områda kor vi camper. Foto: Malene Laura Solheim

Han har besøk frå heimlandet Latvia og dei reiser rundt med bil og overnattar i telt. Dei beste tipsa hans er:

– Berre gå ut. Opne døra og gå ut. Telting, bilturar, sykling, gåturar i fjellet. Eg trur alle kan finne på noko som passar for dei.

Joakim Andreassen og Inger Kvalsund er på Noregsferie.

– Regn? Då må vi rundt og sjå på dei fine naturområda her i Førde, seier Joakim Andreassen.

Hunden er ein motivator for å kome seg ut dei dagane vêret ikkje speler på lag. Foto: Malene Laura Solheim

Paret likar å finne fine turstiar og teltar også ute i regnet.

– Det går heilt fint, seier Kvalsund.

Tidlegare i juni var det tropenatt fleire stadar i landet.

Gode badetemperaturar

I delar av Austlandet og på Sørlandet vart det sist helg sendt ut gult farevarsel for styrtregn. I Troms var det farevarsel for lyn.

– Mange opplever temperaturen i vatn som varmare når det regnar. Så ein kan jo ta seg eit bad, seier statsmeteorologen.

– Men viss det lynar, så er det absolutt ikkje anbefalt. Då kan det bli farleg.

På regnvêrsdagar er statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis sjølv glad i å sitte inne med ei bok og lytte til regnet. Foto: Privat

Regn stort sett overalt, men store kontrastar

Dei neste dagane blir det stort sett regn i heile landet, men i varierande grad og på ulike tidspunkt.

Slik blir vêret tysdag Vestland: Litt regn først på dagen. For det meste skya. Elles opphaldsvêr og periodar med sol. Møre og Romsdal: Periodar med regnbyer, og periodevis frisk bris på kysten. For det meste skya. Trøndelag: Periodar med regnbyer her også. Nordland: Periodar med yr og regnbyer. I nord av fylket kan det kome frisk bris. For det meste skya. Troms: Periodar med yr og regnbyer. Frisk bris utsette plassar. Finnmark: Enkelte regnbyer. Skiftande skydekke. Spitsbergen: Periodar med regn, mest nedbør i vestlege område. I fjellet kjem nedbøren som snø. Delvis stiv kuling utsette stadar.

Til onsdag er det berre å finne fram sydvesten, spesielt om du bur i austlege strøk av Sør-Noreg eller på Vestlandet.

– Det vil bli ganske mykje regn. Og det kan kome tore i samband med nedbøren.

Men i Nord-Noreg slepp dei billegare unna.

– Der blir det litt mindre nedbør enn andre stadar dei neste dagane. Det blir ein veldig fin onsdag med mykje sol og temperaturar på om lag 16 gradar, seier Sarchosidis.

Ikkje mist motet

For det er håp bak regnskyene.

– Alle skal få litt sommarvarme denne veka. Berre på litt ulike tidspunkt og ulike plassar, seier statsmeteorologen.

I starten av veka er det varmast på Austlandet, med temperaturar på opptil 23 gradar.

I midten av veka blir det Nord-Trøndelag og Helgeland som får dei høgste temperaturane.

Til helga kan det bli sommartemperaturar igjen på opp mot 25 grader. Då er det Vestlandet og oppover mot Trøndelag som blir temperaturvinnarane.

Dei varme temperaturane gjeld frå Bergen og nordover mot Trøndelag. Både i indre og ytre strøk ved kysten kan det bli sommarleg.

– Varmen flyttar seg nordover i løpet av søndagen, slik at også Nordland og indre strøk av Troms og Finnmark får litt sommarvarme, seier Sarchosidis.

I Luster i Vestland viste regnbogen seg etter ein laurdag med mykje nedbør. Foto: Oda F. Lødemel

Han seier folk ikkje må miste motet for resten av sommaren.

– Det er framleis håp at det blir varmare seinare i juli. Og august kan by på fine dagar. Så får vi berre håpe at nedbøren held seg unna.