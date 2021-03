Regjeringsparti krev svar frå regjeringa om kraftskatt

Sist veke skrev NRK om kraftverk som vel å skalere ned drifta for å sleppe unna grunnrenteskatten.

Om ytinga overskrid 10 MW, må kraftverket betale grunnrenteskatt.

I dag er det 16 vasskraftverk som har lagt seg rett under denne grenseverdien.

Samla produserer dei kraft tilsvarande vindkraftverka på Frøya, Haramsøya, Stadlandet (Okla) og Finnskogen.

– Er det aktuelt for statsråden å sjå på ordninga med skattlegging av vasskraft, slik at auka produksjon ikkje får negative skattemessige konsekvensar for kraftprodusentane, spør stortingsrepresentant André Skjelstad (V).

Sist torsdag sendte han skriftleg spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner (H) om han vil sjå på skattlegginga av vasskraft på nytt.

Grunnrenteskatt er ein ekstraskatt for næringar som tener på å bruka naturressursane. I dag gjeld dette vasskraft og oljeutvinning.

Grunnrenteskatt Ekspandér faktaboks Grunnrenteskatt er en skatt på gratis naturressurser, som olje eller rennende vann. De regnes som fellesskapets eiendom, og skatten sikrer at disse verdiene kommer fellesskapet til gode.

Vannkraftprodusentene skatter 59 prosent til staten, tre ganger mer enn vindkraftselskapene, som betaler ordinær selskapsskatt på 22 prosent.

– Det er smått absurd

Ole André Myhrvold er energipolitisk talsmann i Senterpartiet. Fredag varsla han at han ville ta opp saka med finansministeren.

– Det er smått absurd at eksisterande kraftverk går for redusert maskin all den tid vi nå diskuterer korleis vi kan produsere meir straum. Vi kan ikkje tillate oss, i ei tid der meir skal elektrifiserast, å ikkje utnytte allereie utbygde kraftressursar.

Konkret ser han for seg å auke botnfrådraget eller å innføre ein trappetrinnsløysing med ulike innslagspunkt for grunnrenteskatten.

Terje Halleland er energi- og miljøpolitisk talsperson i Framstegspartiet. Også han vil ta opp saka med ansvarleg statsråd.

– Vi kan ikkje ha det slik at store mengder vasskraft blir borte fordi skattesystemet ikkje fungerer optimalt, seier han.

ABSURD: – Det er smått absurd at eksisterande kraftverk går for redusert maskin all den tid vi nå diskuterer korleis vi kan produsere meir straum, seier Ole André Myhrvold, energipolitisk talsmann i Senterpartiet. Foto: Petter Larsson / NRK

– Mange uheldige småkraftutbyggingar

– Insentiv som bidreg til suboptimale kraftverk må vekk, seier Ask Ibsen Lindal, som er energipolitisk talsperson i MDG.

– Med dagens innslagspunkt for grunnrente risikerer vi mange uheldige småkraftutbyggingar som bidrar til fragmenterte elvesystem. Denne typen kraftutbygging gir veldig store naturinngrep i artsrike økosystem utan at det står i stil til energiproduksjonen vi får ut.

Han legg til at dette er viktigare enn «praten om føreseielegheit», og viser til uttala frå statssekretær Magnus Thue (H) i Finansdepartementet. Torsdag 18. mars sa Thue til NRK at departementet «legg stor vekt på føreseielegheit, og det ligg ikkje planar om ytterlegare endringar no».

Ifølge energiselskapet Lyse i Rogaland er Jøssang kraftverk på Jørpeland «skrekkeksempelet» på korleis dagens skattesystem hemmar oppgraderingar.

SKREKKEKSEMPEL: Ifølge energiselskapet Lyse i Rogaland er Jøssang kraftverk på Jørpeland «skrekkeksempelet» på korleis dagens skattesystem hemmar oppgraderingar. Foto: Emile Ashley

– Innvendingane mot grunnrenteskatt på mindre anlegg fell bort

I statsbudsjettet for 2021 foreslo regjeringa å gjera grunnrenteskatten for vasskraft om til ein kontantstraumskatt. Det betyr at kraftføretaka kan utgiftsføra nye investeringskostnadar same året som investeringane blir gjort, heller enn å avskriva det over fleire tiår.

– Ved å endre innrettinga på grunnrenteskatten til ein kontantstraumskatt, fell innvendingane mot grunnrenteskatt på mindre anlegg bort, seier Torfinn Opheim, som er leiar i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK).

Han legg til:

– Da blir skatten meir innretta i tråd med den varierande skatteevna.

– Vi må svare Stortinget først

NRK har vore i kontakt med finansdepartementet om korleis dei stiller seg til spørsmålet frå André Skjelstad (V).

– Vi må svare Stortinget på skriftlege spørsmål, før vi svarer pressen, svarer dei.