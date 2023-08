Planen om en ny og vintersikker tunnel mellom Seljestad og Røldal på E134 i Ullensvang har vært inne i Nasjonal Transportplan (NTP) i en rekke år.

Tunnelen skal spare biler og tungtransport for kraftig stigning både på øst- og vestsiden av Røldalsfjellet, samt den trange og kondensutsatte Røldalstunnelen (4,6 km) helt øverst.

Men da statsbudsjettet for 2023 ble presentert høsten 2022, besluttet regjeringen å sette prosjektet på vent på grunn av den økonomiske situasjonen. Utsettelsen ble møtt med kraftige reaksjoner, ikke minst av tungtransportbransjen, som lenge har krevd en slik tunnel.

– Veldig viktig tunnel

Nå, to uker før valget, har regjeringen snudd. Tirsdag ettermiddag kunne samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) fortelle at regjeringen nå lover penger til prosjektet, som Vegvesenet hadde på sin topp fire av prioriterte prosjekter for byggestart i 2023 .

– Dette er en veldig viktig tunnel fordi her er det utfordringer med fremkommelighet, og tungtransporten står ofte fast, sier Nygård til NRK.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har lovet penger til to tunneler på E134 på to dager. Foto: Bård Siem / NRK

Offentliggjøringen, som skjedde på en pressekonferanse på vestsiden av den gamle Røldalstunnelen, kommer dagen etter at regjeringen kunngjorde at de setter av penger til ny Oslofjordtunnel i statsbudsjettet. Også denne tunnelen er på E134.

– Det er jo et ledd i satsingen på øst-vest-forbindelser. Dette er et veldig viktig prosjekt i denne regionen, og det betyr at vi legger opp til oppstart i statsbudsjettet, som vi da presenterer i oktober, sier Nygård.

Fylkesordføreren ble rørt

Fylkesordførereren i Vestland, Jon Askeland (Sp), sier han er så glad og takknemlig at han nesten ble rørt over samferdselsministerens løfte.

– Dette har vært så viktig kampsak for oss her på Vestlandet lenge. Det å binde Østlandet og Vestlandet sammen er veldig viktig, og denne tunnelen betyr mye for Haugalandet, Sunnhordland, Hardanger og bergensområdet, sier Askeland.

E134 over Haukeli er en av de fire store fjellovergangene mellom øst og vest, og den desidert viktigste for Haugalandet og søndre del av Vestland.

Den 13 kilometer lange Røldalstunnelen vil korte ned reisetiden med sju kilometer og tolv minutter, men enda viktigere er det at spesielt tungtransporten unngår den bratte stigningen opp til Røldalsfjellet mellom Røldal og Seljestad.

Den nye tunnelen vil ta bort rundt 1000 høydemeter opp og ned.

– Fair å fortelle i en valgsituasjon

Samfersdselsminister Nygård legger ikke skjul på at timingen ikke er helt tilfeldig.

– Når vi nå har bestemt oss for at vi skal starte opp dette i det statsbudsjettet som nå kommer, så mener jeg det er både fair og riktig at vi forteller velgerne om det nå når vi er i en valgsituasjon, sier Nygård.