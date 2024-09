Regjeringen ønsker E134 til Bergen via Odda og Trengereid

Regjeringen har nå valgt hvilken trasé som skal knytte Bergen til E134 over Haukelifjell, som er hovedsambandet mellom Øst- og Vestlandet.

Denne tilknytningen blir kalt «arm til Bergen» eller «Hordalandsdiagonalen».

Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å gå videre med konsept 1. Dette alternativet følger hovedsakelig dagens fylkesvei 49 fra Trengereid til Jondal, videre til Odda og langs riksvei 13 til Jøsendal.

– Med utviklingsstrategien ønsker vi å få bedre kunnskap om utfordringene, mulig trinnvis utbygging og hvilke strekninger som bør prioriteres i det videre arbeidet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

– Dette er viktig fordi vi vet at strekningen har lang reisetid med dårlig veistandard enkelte steder og deler av strekningen er rasutsatt, sier han.

Full utbygging er beregnet å koste 47 milliarder kroner, inkludert tunnel under Kvamskogen og ny bro over Hardangerfjorden sør for Jondal.

Det vil redusere kjøretiden mellom Bergen og Seljestad med nesten halvannen time, fra 187 til 101 minutter.