Regjeringen lovet mindre bompenger. I Bergen kan det bety 1,60 kroner i kutt.

Bompengestriden mellom Frp og Venstre var nær å velte regjeringen i fjor sommer.

For å roe ned striden, presenterte statsminister Erna Solberg til slutt et bompengeforlik: Staten økte bidragsandelen til byvekstavtalen fra 50 til 66 prosent. Halvparten av det økte tilskuddet måtte bli brukt til å redusere bompengene.

For Bergen betyr forliket at kommunen mottar 55 millioner kroner årlig over en periode på ti år.

Pengene har byrådet i Bergen nå besluttet å bruke på å redusere taksten i ytre bomring.

55 millioner kroner årlig betyr en reduksjon på 1 krone og 60 øre billigere for hver passering.

– Dette er rent frem matematisk. Dette er reduksjon man får ved å bruke 55 millioner på å kutte i ytre ring, sier Thor Haakon Bakke (MDG), byråd for klima, miljø og byutvikling.

Bergens Tidende omtalte først beløpet.

– Ikke noe å rope hurra over

Bystyrerepresentant Trym Aafløy (FNB) fnyser av beløpet.

– For bilistene er ikke dette verdt noe særlig. Jeg vet ikke hvor mange karameller man får for pengene. Dette er ikke så mye å rope hurra over, sier Trym Aafløy (FNB).

GLISER IKKE: Trym Aafløy (FNB) er lite imponert over resultatet av bompengeforliket regjeringen inngikk. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Han kaller endringen for symbolpolitikk.

– Det er fremdeles folk i Bergen kommune som sier at de bor på bygda. Når man lager en byvekstavtale, så tar man hensyn til at Bergen er en by, men man glemmer at Bergen også er en landkommune. De som bor langt unna sentrum, vil bli rammet unødig hardt uansett om du setter taksten ned med en krone eller to, sier Aafløy.

Hva er en byvekstavtale? Ekspandér faktaboks Staten har siden 2012 hatt som mål at byområdet skal ha nullvekst i personbiltrafikken. Trafikken skal i stedet skje kollektivt, på sykkel og til fots. For å få få til bærekraftig og klimavennlig vekst i regionene, har staten inngått byvekstavtaler. Nullvekstmålet ligger til grunn i byvekstavtalene. Byvekstavtalen mellom regjeringen, fylkeskommunen, Bergen, Alver, Øygarden, Askøy og Bjørnafjorden er under lokalpolitisk behandling i disse dager. Kilde: Regjeringen.no.

– Beste totalt sett

– Byrådet valgte alternativet som vi mente var det beste totalt sett. Alternativet gir mindre reduksjon i trafikken, men totalt sett vil trafikken likevel gå ned, sier Bakke.

Byrådet har regnet på flere ulike alternativer, men falt altså torsdag på at de ønsker å redusere taksten i ytre bomring.

Thor Haakon Bakke sier bystyret har gjort akkurat det regjeringen har pålagt dem. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

– Vi gjorde beregninger av hvor denne effekten på trafikk ville være minst. Vi så at det ikke ville påvirke trafikken spesielt mye i ytre ring. Samtidig er ikke kollektivtilbudet så bra der, og det er heller ikke særlig tilrettelagt for syklister. Det er relativt pedagogisk at hele kuttet på 55 millioner kommer til ytre ring, sier han.

– Gir oss ikke

Aafløy har ikke gitt opp bompengekampen.

– Vi er ikke fornøyd før hele ytre bomring er borte, og da skal vi begynne med noe annet, sier Aafløy.

Bakke etterlyser at Aafløy viser hvordan det lar seg gjøre i et alternativ budsjett.

– Hvis han ønsker å kutte ytterligere, må han neste vise det i sitt alternative budsjett fra FNB i bystyret, sier Bakke.

Vestland fylke og styringsgruppen for miljøløftet i Bergen (byvekstavtalen) skal også behandle saken om hvordan pengene skal bli brukt.