Regjeringa vurderer å straffa miljøkrim strengare

Regjeringa skal neste år vurdera skjerping av strafferamma for ulovlege inngrep i verneområde og for andre former for miljøkriminalitet.

– Bøter for miljøkriminalitet må ikkje vera så låge at det løner seg for selskap å bryta lova, seier statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet.

Den høgaste bota for inngrep i verna område dei siste fire åra var 250.000 kroner til Statens vegvesen, som dumpa 11.000 lastebillass med stein innanfor grensa til Nærøyfjorden landskapsvernområde i Sogn.

Bota utgjorde berre 0,006 promille av årsbudsjettet for vegvesenet.

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim tok i NRK nyleg til orde for strengare strafferammer for private og offentlege selskap i miljøkrim-saker.