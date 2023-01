Regjeringa vil rydde opp i straummarknaden

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kalla torsdag inn representantar for straumbransjen, tilsynsmyndigheiter, Elklagenemnda og Forbrukarrådet til eit møte om forbrukarmarknaden for straum. Bransjen fekk beskjed om å få på plass standardiserte og meir forbrukarvennlege straumavtaler. – Straumbransjen har ein jobb å gjere med å sørgje for at dei har forbrukarane si tillit, seier Toppe.