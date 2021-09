Ti dagar før valdagen legg regjeringa i dag fram ei sak for Stortinget om det største enkeltprosjektet for vegbygging i landets historie.

Hordfast er planen om å byggje ny E39 som firefelts motorveg med 110 km/t gjennom tre kommunar sør for Bergen.

Den inkluderer ei fem kilometer lang bru over Bjørnafjorden, og er tenkt som den kanskje viktigaste delen av visjonen om ferjefri kyststamveg mellom Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim.

Prosjektet er både ønska, omstridd og svært dyrt. Mellom anna meiner enkelte parti at det bør veljast ein annan trasé enn bruløysinga over Bjørnafjorden.

No meiner regjeringa at Stortinget bør stadfeste den traséen regjeringa har valt.

– Det er svært viktig at det vidare arbeidet med prosjektet er føreseieleg. Derfor understrekar regjeringa overfor Stortinget at valet av trasé ligg fast. Dei stadige diskusjonane om traséval er hemmande for framdrifta i prosjektet, skriv samferdselsminister Knut Arild Hareide i ei pressemelding.

Vil legge årelang diskusjon død

I dag legg regjeringa fram Stortings-proposisjonen som statsminister Erna Solberg varsla først i eit intervju med NRK 20. august.

– Stortinget blir invitert til å stadfeste at vald konsept og vedteken kommunedelplan, at traseen for E39 Stord-Os (Hordfast) må ligge fast, i følge Hareide.

Regjeringa gjorde val av konsept i 2013 og kommunedelplanen vart vedteken av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019.

– Den gongen lytta vi til dei lokale og regionale interessene. Dei bør vi framleis lytte til. Eg legg denne saka fram for Stortinget, for å sikre retning og framdrift for prosjektet, og unngå forseinkingar, skriv samferdsleministeren.

Konkret føreslår regjeringa følgjande vedtak:

«Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet kan planlegge og førebu E39 Stord–Os, Ådland–Svegatjørn (Hordfast) i Vestland for bygging basert på vedteken kommunedelplan for midtre konsept.»

SAMFERDSLEMINISTER: Knut Arild Hardeide legg fram sak for Stortinget for å sikre framgang i prosjektet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Rakk det ikkje før valet

Framstegspartiet ba i vår regjeringa legge fram ei sak som ville låse utbygginga i dagens Storting, men dette vart ikkje gjort. No blir det opp til det nye Stortinget etter valet å ta stilling til «invitasjonen» frå Solberg-regjeringa.

Statens vegvesen jobbar no vidare med planarbeidet, og planlegg å legge framlegg til reguleringsplan ut på høyring første halvår i 2022.

I Nasjonal transportplan for perioden 2022–2033 ligg prosjektet i tråd med vedteke konsept og vedteken kommunedelplan inne med eit finansieringsbehov på 37,7 milliardar kroner. 23,7 milliardar kroner er statlege midlar og resten er bompengar. Prosjektet ligg inne med oppstart i første seksårsperiode av perioden.