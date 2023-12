Regjeringa vernar Kudalen

Regjeringa vernar i dag 27 nye skogområde. Blant dei Kudalen naturreservat i Stad kommune.

– Skogvern er nødvendig for å sikra det rike mangfaldet i norske skogar. Eg er glad for at me med dette vedtaket sikrar ei rekkje viktige skogområde. Eg vil auka tempoet i skogvernet, og budsjettavtalen tek denne satsinga til eit nytt nivå. Me har no ein milliard kroner til skogvern det neste året, seier klima- og miljøminister Andras Bjelland Eriksen.

Det nye vernet omfattar skogområde i åtte fylke, og er ein del av samarbeidet om frivillig vern av privateigd skog.