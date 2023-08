Regjeringa utvider låneordning for verftsnæringa

Regjeringa utvidar garantidelen til Eksfin i Byggelånsgarantiordningen frå 50 til 75 prosent. Det betyr at Eksfin kan ta ein større del av kredittrisikoen for bankar som tilbyr byggjelån til norske skipsverft.

– Det er snakk om store beløp når skip skal byggjast, og tilgang til finansiering er svært viktig for norske verfts konkurransedyktigheit, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Regjeringa har tidlegare varsla at ho vil skjerpe krava for å vareta klima- og miljøomsyn ved offentlege innkjøp. Frå nyttår er hovudregelen at klima- og miljøomsyn skal vektast med minimum 30 prosent.