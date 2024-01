Gunn Åmdal Mongstad, Solund-ordfører

– Øykommunar som våre har rammevilkår som gjer at vi må tenkja annleis om utvikling av samfunna våre. Vi har få tilsetja, men tett dialog og korte avstandar mellom ulike tenester. Dette er styrken vår. Det er ganske provoserande når ein får høyre at ein nesten «uansett» ikkje vil lukkast. Gjennom bygdevekstsamarbeidet kan vi ha ein dialog med nasjonale mynde om korleis vi kan utvikla våre kommunar ut frå føresetnadene og styrkane våre. Vi må gjere det på vår måte, og vekst handlar om mykje meir enn folketal. Det handlar om å byggja eit fellesskap med god samhandling, og eit raus og inkluderande lokalsamfunn. Med all den verdiskapinga som føregår her, burde storsamfunnet gjere alt dei kan for at slike kystsamfunn skal utvikla seg vidare. Det vil også vere ein styrkje for resten av landet.

Gunn Marit Helgesen, Styreleiar i KS

– Generelt kan vi seia at det er viktig med ressursar til utviklingsarbeid i distriktskommunane. I tillegg til økonomisk støtte er det mykje læring i å jobbe saman med andre kommunar med tilsvarande utfordringar. Dersom forskings- og utviklingsressursar blir kopla til arbeidet, blir verdien forsterka av slike satsingar. Slike satsingar kan også vera utløysande for tettare og betre samarbeid mellom støttespelarane til distriktskommunane (Distriktssenteret, Fylkeskommune og Statsforvalter). Dette er ei konkret oppfølging av Hurdalsavtalen og viktig bidrag etter at dei regionale utviklingsmidlane til fylkeskommunane har vorte kraftig reduserte.

Professor i bygdesosiologi og regionalpolitikk, Reidar Almås har skriva boka Kva skjer i Bygde-Noreg?

«Kven skal byggja husa våre, drifta oppdrettsnæringa, hogga skog og dyrka jord, pumpa olje og gass, leggja vatn i røyr, byggja batterifabrikkar og vindmøller, passa og undervisa bygdebarna og stella dei gamle og sjuke om det ikkje budde folk i distrikta», spør han der.

Til NRK seier han at bygdevekstavtalane «kan verka positivt og fornyande i kommunar med nedgang i folketalet».

– Kommunane veit sjølv kor skoen klemmer. For mange er mangel på rimelege bustader til utleige og mangelfull offentlege kommunikasjon viktige hindringar for rekruttering.