Regjeringa stengde skulane – i Florø måtte elevane møte på skulen

Torsdag kom meldinga frå regjeringa om at alle skular og barnehagar i landet vart stengde frå klokka 18.

Florø barneskole var blant dei som trassa pålegget og sende ut skriv om at alle elevane skulle møte på skulen fredag for å få informasjon og hente skulebøkene sine. Foreldra vart oppmoda om å hente ungane klokka halv elleve.

– Heldt borna heime

Dette har fått fleire, både foreldre og lærarar til å reagere.

Blant dei som har teke til pennen på Facebook er Silje Jansen Nybø, som sjølv er mor til tre born frå første til sjuande klasse. Beskjeden hennar til kommuneleiinga laurdag føremiddag er tydeleg:

«Smak litt på dette... Alle landets skoler skal stenges – en av landets aller største barneskoler, med over 500 elever, eks antall ansatte og trange klasserom oppfordrer til felles samling av elever med friminutt og det hele et halvt døgn etter at skolen skulle være stengt...»

REAGERER: Silje Jansen Nybø oppmodar kommunen om også å stille seg fullt og heilt bak solidaritetsdugnaden. Foto: Privat

Sjølv valde ho å halde borna heime, og reiste sjølv til skulen for å hente bøkene:

– Vi forheld oss til dugnaden. Vi er ikkje hysteriske og har ikkje panikk. Borna våre er heilt friske og kan sikkert fint få koronaviruset. Men dei kan smitte andre. Dette er jo ein solidaritetsdugnad!, skriv ho på Facebook.

– Private bedrifter vert provoserte

Sjølv er Nybø også tilsett i Kinn kommune. Samstundes som alle norske bedrifter vert oppmoda om å jobbe frå heimekontor for å unngå smitte, har tilsette i kommunen fått beskjed om å møte på arbeidsplassen.

NRK er bliltt kontakta av lærarar som reagerer på dette, slik Nybø gjer.

– Tilsette som jobbar i private bedrifter vert provoserte når dei høyrer om praksisen til kommunen. Sjølv jobbar mannen min frå heimekontor for å skaffe oppdrag til bedrifta slik at dei skal unngå å miste jobben. Men jobbar du som tilsett i kommunen kan du visst late vere å tenkje på dugnaden, skriv Jansen.

– Verkar ikkje som dei bryr seg

TIl NRK seier ho at det vert opplevd som om Kinn kommune gjer sine eigne vurderingar, og at det ikkje er så nøye med å følgje nasjonale pålegg og oppmodingar.

– At det ikkje er påvist smitte i Florø og Kinn er ikkje noko argument. Poenget med dugnaden er jo at vi skal unngå at smitte spreier seg. Og sidan dei er slutta å teste folk som sit i heimekarantene, veit vi jo ikkje om det er smitte i Florø.

– Forsvarleg å be borna kome på skulen

Kommunedirektør Terje Heggheim i Kinn kommune stadfestar at dei ba elevane kome på skulen, samstundes som dei tilsette er blitt bedne om å møte på arbeidsplassane sine.

– I Kinn kommune har vi ikkje påvist smitte, difor meiner vi det var forsvarleg å kome på skulen på fredag. For å fylle opp intensjonen frå regjeringa med å halde heimeundervisning for elevane, måtte dei hente naudsynt materiell, seier Heggheim.

Han peikar på at både kommunehelsetenesta og fylkesmannen seinast fredag gjekk god for at det var forsvarleg å gjere det slik.

FORSVARLEG: Kommunedirektør Terje Heggheim seier at både fylkesmannen og kommunehelsetenesta meinte det var forsvarleg å late borna kome på skulen. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Vurderer heimekontor

Heggheim stadfestar også at at dei kommunalt tilsette ikkje praktiserer ordninga med heimekontor.

– Vi ser for oss utvikling der det ikkje vil gå lang tid før lærarane har heimekontor og utfører undervisninga heimanfrå.

– Men vert det ikkje litt rart når vi ser at mange arbeidsplassar brukar heimekontor, medan de framleis ber dei tilsette kome på jobb?

– Eg ser den, og vi kjem til å vurdere dette frå dag til dag. Dette gjeld alle tilsette i kommunen.