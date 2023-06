Regjeringa opprettar minnepris til ære for Kim Friele

Det kjem fram i ei pressemelding frå Kultur- og likestillingsdepartementet. Prisen skal delast ut årleg til ein person, institusjon, gruppe eller organisasjon som har vist stor innsats og engasjement for skeive og for menneskerettar. Den nye kultur- og likestillingsministeren, Lubna Jaffery, fortel at prisen skal heidre og føre vidare Kim Friele sin innsats for skeive og for menneskerettar. Prisen skal delast ut kvart år under Oslo Pride frå og med 2024.