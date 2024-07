Regjeringa minner om at det er bandtvang

Regjeringa minner om at det er «viktig å hugse» på at det er bandtvang i perioden 1. april til 20. august.

– Det kan vere fint å ha med hunden på Norgesferie, men hugs at det også er bandtvang i ferien. Det er viktig at alle hundehaldarar følger reglane og tar ansvar for hundane sine slik at det kan bli ein fin sommar for hundar, vilt og beitedyr, seier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Bandtvangen gjeld for alle hundar. I bandtvangstida skal hunden enten gå i band eller vere forsvarleg inngjerda. Det er ikkje tilstrekkeleg å la hunden gå ved fot sjølv om han er aldri så lydig.