Regjeringa med ny handlingsplan for raskare nettutbygging

Regjeringas handlingsplan for betre utnytting av nettet skal bidra til raskare konsesjonsbehandling av saker hos energistyresmaktene, meir effektiv tilknyting til straumnettet og betre utnytting av dagens nettkapasitet.

– Dette er viktige og gode tiltak for å utvikle kraftnettet vårt raskare og betre. Vi opnar for at nettselskapa kan vere meir frampå i nettutviklinga og auke farten i utbygginga på ein god måte, seier olje- og energiminister Terje Aasland.