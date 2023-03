Regjeringa fremjar forslag til ny ekomlov før sommaren

Den nye lova vil innføre registreringsplikt for datasenteroperatørar i Noreg. Reguleringa inneber også auka tilsyn med datasenternæringa. – Datasenternæringa har fram til no ikkje vore regulert på lik linje med ekominfrastruktur. Samtidig har næringa vakse kraftig i Noreg siste åra. No tek regjeringa grep for å sikre meir nasjonal kontroll over denne næringa, seier Justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).