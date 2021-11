Regjeringa droppar satsing på arbeidsplassar i distrikta

– Målet er å leggje til rette for at statleg tilsette kan arbeide frå «distrikts-hubbar» over heile Noreg, sa dåverande statsråd Guri Melby då ho vitja Nordfjordeid under valkampen.

I budsjettet for 2022 løyvde Solberg-regjeringa 10 millionar kroner til å samordne aktørar frå offentleg og privat sektor som legg til rette for såkalla «fjernarbeid». Ei fornorsking av det engelske omgrepet «remote work».

Bakom song ein pandemi som kasta om på vante førestillingar om «jobb», «heim» og «arbeidsstad», og som gav nordmenn eit krasjkurs i «teams» og digital møtekultur.

I april viste ei undersøking at to av tre av norske kommunar tenkte heilt annleis om jobb og bustad etter korona.

Men i budsjettframlegget til dei nye regjeringskollegaene Arbeidarpartiet og Senterpartiet er satsinga på fjernarbeid og «distrikts-hubbar» vekke.

IKKJE MED I BUDSJETTET: Solberg-regjeringa ville bruke 10 millionar kroner på å flytte arbeidsplassar ut i «distriktshubar». Støre-regjeringa skrotar ordninga. Foto: Trond Lydersen / NRK

– Oppsiktsvekkjande at den nye regjeringa ikkje ser moglegheita

Blant dei som reagerer er stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V). Tidlegare i år tok han til orde for ein ny «flytterett til egen jobb».

– Det er ingen gode argument for at ein som ønsker å flytte til distriktet, men som jobbar i et statleg direktorat, må si opp jobben sin når det er fullt mogeleg å jobbe virtuelt, sa han da.

I avisa Fjordabladet kallar han det eit paradoks at regjeringa «som smykkar seg med store ord om distriktsarbeidsplassar» vel å fjerne ei ordning «som nettopp har til hensikt å stimulere til å flytte folk ut i distrikta».

RIMER IKKJE: - Det er eit paradoks at regjeringa som smykkar seg med store ord om distriktsarbeidsplassar vel å fjerne ei ordning som nettopp har til hensikt å stimulere folk til å flytte ut i distrikta, seier Alfred Bjørlo Foto: Benedikte Grov / NRK

Ole Henrik Golf er sjef i Remote Noreg, som legg til rette for «stadsuavhengige stillingar».

– Det er oppsiktsvekkjande at den nye regjeringa ikkje forstår den enorme moglegheita distrikta nå har, seier han.

Han legg til:

– Det nye, fleksible arbeidslivet kan gi økt tilflytting av unge, kompetente menneske. For å få til det må det leggast til rette for fjernarbeid.

Støre-regjeringa grunngjev skrotinga med at det allereie finst aktørar som tilbyr kontorfellesskap på større og mindre stadar, finansiert med private og offentlege midlar.

Det rimar ikkje, meiner Trond Christoffersen. Han er dagleg leiar i RemoteWork, som hjelp små og store bedrifter med overgangen til ei digital arbeidskvardag.

– Når ei regjering med ei så tydeleg distriktspolitikk vel å bygge ned under satsing som er gjort for at bedrifter og tilsette kan ha ein «remote» kvardag, så er det synd.

I februar sa distriktsministeren at pandemien viste at mange statlege jobbar kan utførast uansett kvar du bur i landet. Men då Nærings- og fiskeridepartementet lyste ut to departementsjobbar særleg tiltenkt folk i distrikta, kom det berre ti søkjarar.

I ei undersøking NRK og lokalaviser i LLA har fått utført svarer 67,9 prosent av kommunedirektørane at koronapandemien har endra korleis dei og kommunen tenkjer om desentraliserte arbeidsplassar.

IKKJE NAUDSYNT: – Det er allereie fleire aktørar som tilbyr slike kontorfellesskap rundt om i landet, svarer Kommunal- og moderniseringsdepartementet. På bilete: statsråd Bjørn Arild Gram )Sp). Foto: Jon Anders Møllen / NRK

– Liten grunn til vi skal bruke statlege middel til dette

Kjersti Bjørnstad er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det er allereie fleire aktørar som tilbyr slike kontorfellesskap rundt om i landet, seier ho.

Disse er finansiert av private og offentlege aktørar.

– Det er derfor liten grunn til vi skal bruke statlege middel til dette. Det vil i tillegg kunne oppfattast som konkurransevridande dersom staten skulle støtte denne type investeringar.

Ho legg til at regjeringa vil styrke økonomien til fylkeskommunanes «betydeleg», og at dei med det «sjølv kan bidra inn i etableringa av slike kontorfellesskap dersom dei ønsker det».

I Hurdalsplattformen varslar Støre-regjeringa at dei vil legge til rette for at statlege tilsette kan jobbe desentralt gjennom å innføre «nærleiksprinsippet for statleg styring».

Bjørnstad legg til:

– Samtidig skal nye statlege arbeidsplassar lokaliserast utanfor Oslo, med mindre helt openberre grunner tilseier noko anna. Vi vil også bygge sterke kompetansemiljø i hele landet gjennom ein jamnare fordeling av offentlege arbeidsplassar.»