Etter at Norge åpnet grensene delvis til Europa i starten av juli, har trafikken på Gardermoen økt kraftig. Dette fikk Abban erfare denne uka.

Mandag landet bergensparet Francis og Silje Wiig-Abban på Gardermoen med sin ett år gamle sønn etter en tur til London.

Der hadde de besøkt familien til Francis. De fleste familiemedlemmene i England hadde ennå ikke møtt familiens nye tilskudd, Leonhard (1), på grunn av pandemien.

– Vi bestemte oss for å dra fordi de har gått glipp av så stor del av babytiden hans, sier Silje.

Med negative koronatester 24 timer før avgang i bagasjen, var familien klar for hjemreise og karantene i Norge.

PÅ REISE: Francis, Leonhard og Silje Wiig-Abban dro på et etterlengtet besøk med familie i London i juli. Foto: Privat

Under oppholdet i England ble innreiserestriksjonene fra Storbritannia endret.

Dermed var familien forberedt på at Francis, som ikke hadde rukket å få koronavaksine i Bergen, måtte på karantenehotell i Ullensaker.

Åtte timer uten mat

Ved passkontrollen ble familien atskilt. Silje og sønnen på ett år fikk reise videre til Bergen for hjemmekarantene.

Francis fikk i motsetning en lang dag på flyplassen.

LANGE KØER: Fredag forrige uke var det lange køer ved passkontrollen og teststasjoner for reisende fra utlandet. Foto: NRK

Han og andre reisende ble eskortert til flere venteværelser for testing og transport til karantenehotell. Ifølge Wiig-Abban ble de flere ganger feilinformert om hvor lang ventetiden faktisk var, og at ventetiden varte i flere timer.

– Det tok mer enn åtte timer fra jeg landet til jeg fikk komme på hotellrommet på Gardermoen, sier Francis.

Ingen av de reisende fikk tilbud om mat eller muligheten til å kjøpe dette i løpet av ventetiden, ifølge Wiig-Abban.

– Jeg fikk veldig uhøflig svar fra vekterne da jeg stilte spørsmål om situasjonen, sier han.

– Nedlatende

I venteområdet skal stemningen ha fyrte seg opp etter flere timer med lite informasjon.

– Mange begynte å protestere. Det ble amper stemning. Vi hadde ikke fått mat og var veldig slitne, sier han.

Han beskriver situasjonen for ekstra tøff for de mer sårbare.

– Jeg snakket blant annet med et gammelt ektepar på rundt 70 og 80 år som var veldig slitne og frustrerte, og som heller ikke hadde fått mat, sier han.

Wiig-Abban hadde ventet bedre forhold etter over ett år med pandemi.

TESTKØ: Avinor svarer at det er lange køer på Gardermoen på grunn av utvidet dokumentkontroll og testing av ankommende passasjerer. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Kombinasjonen av ventetid, lite informasjon og manglende mat føltes veldig nedlatende, sier han.

Både han og kona reagerer sterkt på behandlingen av mannen.

– Det er veldig stressende å reise for tiden. Vi følte vi hadde et behov for å se familie, og føler vi strekker oss langt for å passe på at vi har riktige papirer, tester og har fulgt diverse retningslinjer. Da forventer vi å bli møtt med menneskelig respekt, og at det ikke skal føles som straff, sier Silje Wiig-Abban.

– Beklager

Ullensaker kommune har ansvar for karantenehotell og testingen på flyplassen. Avinor, som drifter Oslo Lufthavn, har ansvaret for alt annet som skjer på flyplassen utenom grensekontrollen.

I slutten av juli lovet Avinor å bygge om testområdet på flyplassen for å løse kapasitetsproblemet.

BYGGER OM: Avinor håper køene blir kortere etter at de har bygget om testområdet på flyplassen. Foto: Vegar Erstad

– Det er mange forhold som påvirker den totale ventetiden fra man lander til man ankommer karantenehotellet, og Ullensaker kommune har kun ansvar for testingen på OSL, transporten til hotellet og oppholdet på hotellet, skriver Elisabeth Grøtli Nordal, kommunaldirektør i Ullensaker kommune i en e-post og fortsetter med:

Avinor beklager at Wiig-Abban har opplevd dårlig behandling.

– Vi beklager at denne passasjeren har opplevd dårlig behandling fra vektere. Vi vil ta saken videre med Avarn Security, slik at de kan følge opp dette internt. Informasjonsbehovet er stort og vi i Avinor, sammen med Avarn Security, forsøker å fylle det etter beste evne. Vi fortsetter å jobbe med å få ut så god informasjon som mulig, skriver Nora Hoberg Prestaasen, kommunikasjonsansvarlig for Oslo Lufthavn.

Skal forbedre tilgang på mat

Prestaasen understreker at det er vanskelig å beregne ventetid på grunn av varierende trafikk.

– På Oslo lufthavn har det gjennom sommeren vært til tider lange køer på grunn av utvidet dokumentkontroll og testing av ankommende passasjerer. Som varslet før sommerferien må passasjerene være forberedt på køer, og situasjonen blir utfordrende frem til noen av restriksjonene eventuelt endres, eller at kontrollene kan automatiseres, skriver hun.

Hun skriver at det skal være mulig å kjøpe mat via en automat i ankomsthallen.

LANGE KØER: Avinor varslet lange køer før sommeren på grunn av strengere krav til dokumentkontroll og testing av passasjerer. Foto: Arif Shafique

– Dessverre kan vi ikke si hva som har skjedd i dette konkrete tilfellet, men vi tar tilbakemeldingen på alvor og vi skal se på hvordan tilgangen til mat og drikke kan forbedres.