Redningsoppdrag etter bjeffende hund i Fana

Politiet satte i gang undersøkelser og redningsoppdrag i forbindelse med at en hund hadde bjeffet i terrenget ved Hauglandsvatnet på Kaland i Bergen natt til fredag.

Like etter klokken 12.00 melder politiet at de har avsluttet redningsoppdraget. Politiet har vært i kontakt med et par med en hund på telttur i området. De er i god behold, og det er ingen grunn for ytterligere bekymring.