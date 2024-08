Redningshelikopter snudde etter at mannskapet ga tommel opp

En færøysk, åpen tradisjonsbåt kantret tirsdag kveld utenfor Stad. En kvinne omkom i forliset. Mannskapet seilte fra Færøyene til Norge for å gjenskape en vikingferd.

Nå forteller Hovedredningssentralen om nye detaljer fra den dramatiske redningsaksjonen.

Det første nødsignalet fra vikingferden ble sendt fra båten klokken 17.45 tirsdag kveld.

Et redningshelikopter ble sendt ut, og en båt i nærheten seilte mot båten som de da trodde var i nød.

– Klokken 18.35 meldte den sivile båten at de hadde fått tommel opp fra båten. I tillegg hang et helikopter over som også meldte tilbake at alt virket å være i orden, sier vakthavende redningsleder Per Hognaland i Hovedredningssentralen.

Bare en drøy time senere, klokken 19.37, fikk Hovedredningssentralen et nytt nødsignal fra samme båt. Det ble da sendt ut nytt redningshelikopter, kystvakt og redningsfartøy.

Dette er nå en del av politiets etterforskning.

– Hva som skjedde mellom disse to nødmeldingene, er noe vi må undersøke, sier innsatsleder Øystein Russenes i politiet.