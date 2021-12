Redningsbilen blir 700.000 kroner dyrere – har «feil» seter

I oktober bøttet det ned i Tokagjelet i Kvam. Tre personer var savnet etter at de falt utfor en foss i en robåt.

Gjennom natten og dagene som fulgte, var mannskapet fra den urbane søk- og redningsgruppa (Usar) til Bergen brannvesen festet i tau i de stupbratte veggene i gjelet.

SØKTE I GJELET: Usar-gruppa var i Tokagjelet i Kvam. Gruppa er eksperter på å søke etter folk i ras, sammenraste bygninger og i grøfter. Foto: Marit Hommedal / NTB

Frykten for flere oppdrag som i Tokagjelet, gjorde at Bergen brannvesen i høst kjøpte sin andre Usar-bil, en spesialbygget Mercedes-Benz Sprinter.

– Vi prøver å være fremme i skoene og tilpasse oss ved å spesialinnrede en bil som oppfyller vårt, befolkningens og samfunnets behov, sier Tore Vetaas, fagansvarlig for USAR-gruppen i Bergen brannvesen.

Men enn så lenge står den røde redningsbilen parkert på grunn av et vedtak fra Skatteetaten.

Den nye redningsbilen står ikke i beredskap i Bergen. Brannvesenet mener det er for dyrt å skilte den.

Ikke «spesialutrustet» nok

Utrykningsbilen skal frakte spesialtrent mannskap og utstyret som trengs i redningsoppdrag.

Usar-grupper fra hele landet var sentrale i søket etter savnede etter det massive kvikkleireskredet i Gjerdrum for snart ett år siden.

Alle kjøretøy som registreres for første gang må betale engangsavgift, og for flere kjøretøy brukt av brannvesenet finnes det en fritaksordning.

Men Skatteetaten mener at den nye Usar-bilen ikke oppfyller kravene for avgiftsfritaket «spesialutrustet motorvogn til bruk for brannvesenet».

Dette gjør at den nye Usar-bilen koster til sammen 700.000 kroner mer enn ventet.

– For meg er det uforståelig, sier Vetaas.

Bilen har spesialinnredning til redningsutstyr, trygg oppbevaring av spett, søkskamera og egen kartløsningsterminal slik at mannskapet kan få oversikt over terrenget de skal søke i.

Bilen er utstyrt med bokser med redningsutstyr, som kan tas ut og fraktes inn i fly når reisen er lang.

– Dette er en bil som står til førsteutrykning på lik linje med de andre brannbilenebilene i brannstasjonen. Skal vi ut på redningsoppdrag som i Tokagjelet, er det denne vi rykker ut med fremfor en brannbil, sier Vetaas.

SKUFFET: – Vi kommer til å få flere og flere klimabaserte hendelser, sier Tore Vetaas, fagleder i Bergen brannvesen. Han var selv i Gjerdrum etter skredet i 2020. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Spesialutstyret skal fastmontert og være ment til brannslokkings- og redningsformål, ifølge en prinsipputtalelse fra Skattedirektorat. Et eksempel er klassiske brannbiler, som er installert med røykdykkerstoler og brannslukkingsutstyr.

Men dette er utstyr som til vanlig ikke trengs i redningsoppdragene som i Gjerdrum og i Tokagjelet.

LEIRSKRED: Usar-grupper fra hele landet var også sentrale i søket etter savnede etter det massive leirskredet i Gjerdrum for snart ett år siden. Foto: Bergen brannvesen

Har «feil» stoler

Den nye Usar-bilen har komfortable seter fordi mannskapet ofte må på lengre kjøreturer fra Bergen.

Brannvesenet kunne ha omgått regelverket ved å for eksempel installere to røykdykkerstoler i bilen. Røykdykkerutstyret er i dag pakket i kasser og brukes ved behov, som for eksempel ved tankredning.

90 GRADER: Disse røykdykkerstolene, installert i en klassiske brannbil, er ikke særlig behagelig å sitte på lengre turer. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Men dette er ikke nødvendig på oppdragene til Usar-gruppene, og de er heller ikke behagelige.

– Du sitter i 90-grader, og er ubehagelige under lange transportetapper, sier faglederen.

– Henger etter utviklingen

Varabrannsjef i Bergen brannvesen mener regelverket henger etter utviklingen i redningsoppdraget til brannvesenet.

– Jeg synes det er uheldig. Flere i brannvesenet i Norge sitter på gjerdet, fordi de ikke vet hvilke brannbiler til kan kjøpe inn på grunn av at de må spesialtilpasse dem overfor et lovverk som ikke har fulgt med i tiden, sier Bødkter.

GODE STOLER: Disse stolene kunne ha vært erstattet med røykdykkerstoler, men redningsbilen har ikke behov for dette. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Brannvesenet i Norge vil få flere og flere oppdrag innen spesialredning etter hendelser som skyldes klimaendringer, ifølge Bødtker.

– Det er denne bilen laget for, sier Bødkter.

Brannvesenet i Bergen har gått for en smidig bil som kommer frem på smale vestlandske veier.

SKUFFET: Frode Bødtker, varabrannsjef i Bergen brannvesen, mener regelverket er for firkantet tolket. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Skal behandle klage

Skatteetaten vil ikke kommentere saken til Bergen brannvesen, men bekrefter at klagen deres ligger til behandling i direktoratet.

Skattejurist Kjell Sture Skålbones i Skatteetaten kommenterer på generelt grunnlag i en e-post til NRK, og påpeker at det ikke er meningen at alle bilene til brannvesenet skal falle inn under fritaksordningen.

– Hovedkriteriet i regelverket, og dermed også i Skattedirektoratets retningslinjer, er altså at kjøretøyet har en eller annen form for fastmontert spesialutstyr. Det har aldri vært intensjonen at alle kjøretøy til bruk for brannvesenet skulle være berettiget til avgiftsfritak, skriver Skålbones.

Kjøretøy til transport av personer og løst utstyr, men uten noen form for fastmontert spesialutstyr, har falt utenfor fritaket, påpeker Skålbones.

RØYKDYKKERSTOLER: Disse stolene er eksempel på fastmontert utstyr som Skatteetaten godkjenner. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Han viser til at noen få søknader om avgiftsfritak har blitt avslått på grunn av manglende fastmontert spesialutstyr til brann- og redningsoppgaver.

– Ikke fremmed for utvikling

– Som et overordnet utgangspunkt er ikke Skattedirektoratet fremmed for at utvikling av nye kjøretøytyper og nye former for utrustning kan gjøre det naturlig med justeringer eller ytterligere presiseringer i våre retningslinjer. Retningslinjene har også tidligere blitt justert i tråd med utvikling og nye behov, skriver han og fortsetter med:

– Innenfor rammene av det nåværende regelverket er det imidlertid ikke rom for å fravike et vilkår om et minimum av fastmontert spesialutstyr.