Redningsaksjon på Voss

Det er satt i gang en redningsaksjon ved Bavallen på Voss for å hjelpe to skikjørere som står fast. De har kjørt utenfor skitrekket og preparerte løyper.

– De har kommet til et stup der det er veldig bratt ned. De kommer seg ikke opp igjen, slik at de står fast, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Dan Erik Johannessen.

Det er snakk om en kvinne og en mann i 20-årene. Ingen skal være skadde.

– I første omgang handler det nå om å lokalisere disse to for å se hva som kreves for å hjelpe de ut der de står fast, sier Johannessen.

Brannvesenet har blant annet satt opp en drone for å lokalisere skiløperne.

Klokken 17.54 skriver HRS Sør-Norge at skiløperne er trygt på vei ned, ledsaget av skipatruljen på stedet.

Ingen av de to er skadde, opplyser politiet.