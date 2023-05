Redningsaksjon på Osterøy avslutta

Måndag ettermiddag blei det sett i gang ein redningsaksjon utanfor Osterøy etter funn av ein båt.

Både helikopter og brannbåt deltok i søket, melder HRS Sør-Noreg.

Det er uklart kor lenge båten som er funnen har lege i fjæresteinane. Det er slitasje på båten både innvendig og utvendig, melder HRS.

– Det er funn av ein fritidsbåt som me trur har vore i bruk. Me jobbar etter to spor. Me prøver å finna ut kven som eig båten og få kontakt med vedkomande, men har samtidig sett i gang ein redningsaksjon, seier Edvard Middelthon i HRS Sør-Noreg.

Rett etter klokka 18 melde Vest politidistrikt at båteigaren var funnet, og kort tid etter blei søket avslutta.

Nå skal politiet undersøke om båten har blitt stolen.

– Det var ein publikumar som såg denne båten og melde ifrå til oss. Etter relativt kort tid beslutta me å senda opp fleire ressursar, seier Middelthon.