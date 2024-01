Redningsaksjon på Byfjellene avslutta

Det vart sett i gang ein redningsaksjon ved Rundemanen i Bergen måndag kveld etter at ein mann i 40-åra og ei kvinne i 30-åra hadde gått seg bort.

Det vart meldt at dei var kalde og våte og at dei ikkje fann tilbake til stien.

Politiet sende ut ei drone for å finna dei. Like etter fekk dei melding om at dei to hadde funne fram til Brushytten og at dei klarte seg utan hjelp. Aksjonen vart difor avslutta og 12 personar frå Røde Kors kunne venda tilbake frå fjellet.