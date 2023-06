Redningsaksjon i Stryn – turgåar har falle i Via Ferrata

I Loen i Stryn er det sett i verk ein redningsaksjon etter ein utanlandsk turgåar har falle under klatring i Via Ferrata. Naudetatar er på veg. Det skal vera snakk om eit illebefinnande han har fått under klatring.

– Han er på 630 meters høgd, på ei hylle. Han er del av eit større turfølge, seier operasjonsleiar i Vest Politidistrikt, Eirik Loftesnes.

Luftambulanse, redningshelikopter og alpin redningsgruppe er på veg. Politiet koordinerer operasjonen.