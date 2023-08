Redningsaksjon i Sogndalselvi avslutta

Siste: Politiet har komme i kontakt med mannen i 20-åra som er i god behald.

– Politiet har komme i kontakt med den namngitte sakna personen. han er i god behald. dreier seg truleg om ei misforståing. Søket blir avslutta, opplyser politiet.

Det var torsdag kveld at store styrkar rykka ut til Sogndal sentrum etter melding om at ein person hadde forsvunne i Sogndalselvi, like ved elveutløpet til fjorden.

Ifølge politiet skal tre personar ha bada i elva, der berre to personar kom tilbake.

– Det er snakk om ein ung mann. Me leitar no med store styrkar, sa operasjonsleiar Tore Andre Brakstad i Vest politidistrikt.

Ifølge redningsleiar Andreas Bull i hovudredningssentralen blei det sendt ut eit redningshelikopter, luftambulanse og redningsskøyta.

Politiet sin innsatsleiar Svein Inge Krogh Harberg sa til NRK på staden at dei har store styrker på staden som søker både i elva og i sjøen, samt med helikopter i lufta.

– Parallelt med dette jobbar vi ut frå ein teori om at vedkommande kan ha klart å komme seg på land og er i god behald, seier Harberg.

Leitar i elvemunningen

Personane skal ha bada ganske nært sentrum, like ved elvemunningen. Redningsskøyta frå Leikanger er difor sendt ut for å hjelpe til med søket.

– Det er meldt om god vassføring i elva, seier Bull.

Mannen skal ha forsvunne like før politiet fekk melding om hendinga klokka 22:28 torsdag kveld.

Operasjonsleiar Brakstad kan ikkje seie noko om kor lenge redningsaksjonen vil gå føre seg.

– Det er ikkje noko me set avgrensingar på no, seier Brakstad.

Ifølge politiet er det mykje vatn i Sogndalselvi. Foto: Ingeborg Grindheim Slinde / NRK