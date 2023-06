Redningsaksjon i Øygarden: Båt tar inn vann

En båt tar inn vann i Toftevika i Øygarden. En person er om bord i den 32 fot lange båten. Vedkommende har på seg redningsvest.

Vest politidistrikt melder på Twitter at en brannbåt er framme, og det er ingen fare for at båten kan synke. Redningsskøyta er også på vei til stedet for å hjelpe havaristen til land.

Meldingen kom til politiet klokken 11.40.

HRS er varslet og leder redningsaksjonen.