110-sentralen melder at det er funne ei åre i elva.

Alle personane er framleis sakna.

Redningsaksjonen held fram under krevjande søkeforhold.

Dei tre personane skal ha forsøkt å kryssa Langvotnevatnet i båt søndag kveld.

Politiet fekk melding om ulukka via AMK klokka 21.33 om at dei tre personane skulle vere tatt av straumen i elva på austsida av Langvonevatnet på Kvamskogen.

MANNSKAP UTE: Alt tilgjengeleg mannskap frå redningsetatane i området er sendt til ulukkesstaden. Foto: Sigbjørn Linga / Hordaland Folkeblad

Ber private halde seg unna

Vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen Vest fortel til NRK at dei fleste mannskapa er i aksjon i området.

Det gjeld både klatrarar, dykkarar, redningshundar, Røde Kors og Kvam brann- og redning.

– Vi har hatt ein mann frå klatregruppen på toppen av demninga, han har fira seg ned til botnen av fossen for å sjå om han kunne observere noko der. Det er funne ei åre i elva, seier Drotningsvik.

I samband med pågåande redningsaksjon ber politiet om at personar som ikkje er endel av redningsaksjonen ikkje oppsøker eller rører seg i området langs elva/vatnet.

– Vi veit at det er privatpersonar som ut frå dei beste hensiktene vil vere med å leite, og har bevega seg i området for å sjå. Det er desse personane politiet ber la vere, fordi vi ikkje ønskjer å miste fleire personar i området, seier Drotningsvik.

DÅRLEG VÊR: Det er nær null sikt i området og området der båten kan ha gått i fossen er vanskeleg tilgjengeleg. Foto: Sigbjørn Linga / Hordaland Folkeblad

Såg båt i straumen

– Alle naudetatane rykte ut mot staden og Hovudredningssentralen for Sør-Noreg blei umiddelbart varsla. Frivillige mannskap er kalla ut og på veg mot staden, opplyser politiet i ei pressemelding klokka 23.15.

Eit vitne såg båten bli teken av straumen, og ført nedover mot demningen og Tokagjelselva.

Vitnet sprang etter båten så langt det let seg gjera, og dei tre personane var i båten så lenge vitnet hadde auge på dei.

– Det er lokalt politi som koordinerer redningsaksjonen. Men det er svært dårleg vêr i området og det er ikkje mogleg å sette inn helikopter no, seier Per Hognaland, redningsleiar ved Hovudredningssentralen for Sør-Noreg (HRS) til NRK.

Stor vassføring i elva

Torleif Ones, leiar i Kvam brann og redning, fortel til Hardanger Folkeblad at etatane har starta søk nede ved Steinsdalsfossen, og går oppover.

Det er laga til ein observasjonspost der elva kryssar fylkesvegen, ved avkøyrsla til den vidaregåande skulen.

Avisa sin utsende opplyser om at det er stor vassføring i elva. Naudetatane rykte fyrst ut mot Kvamskogen, men køyrde så nedover att mot Steinsdalen, og står blant anna der Steinsdalselva kryssar fylkesvegen.