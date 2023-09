Redningsaksjon i Hurrungane – klatrar må hentast ut

To menn i 20-åra må bli redda ut frå fjellområdet Hurrungane i Sogn. Ein av mennene har skada ankelen under klatring. – Han må evakuerast, og me håpar å få med oss han andre også, då me er usikre på om han kan koma seg ned åleine, seier Edvard Middelthon ved HRS Sør-Noreg.

Ein faktor som gir redningsmannskapa utfordringar er den høge temperaturen i fjellet. – Det gir helikopteret avgrensa med løft. I verste fall må me inn med bakkemannskaper her, og det vil ta frykteleg lang tid, seier Middelton.