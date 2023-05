Redningsaksjon i Hurrungane

To skikøyrarar treng hjelp i fjellområdet Hurrungane i Sogn. Hovudredningssentralen har sendt ut helikopter frå Florø. Skikøyrarane har kome ut for ulukkene i det same området, men dei er ikkje ein del av det same følgjet. I fylgje Hovudredningssentralen skal skikøyrarane ha brotskadar.