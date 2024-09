Redningsaksjon etter to personer i 60-årene i Aurland

En mann og en kvinne har gått seg vill ved Knutseggi i Aurland. Verken lokal redningssentral eller hovedredningssentralen har eksakt posisjon på de to. Det skal være dårlig dekning i området. Politiet har kun vært tidvis kontakt med dem over telefonen. Ingen av de to skal være påført skader, men opplyser å være kalde. Lokalt Røde Kors bistår i letingen. Bruk av helikopter vil bli fortløpende vurdert, men det er så langt ikke værforhold til det.

Røde Kors har vært i en lengre samtale med de to, og har forklart dem veien nedover. Hjelpepersonell er sendt mot dem.