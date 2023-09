Redningsaksjon avsluttet etter luftsportulykke på Voss

14.23 i dag satt nødetater og Røde Kors i gang en redningsaksjon etter melding om at en paraglider med to personer satt fast i et tre på Gjelle i Voss.

Klokken 17.55 melder Vest politidistrikt at begge personene er hentet ned fra treet, og at ingen av dem er skadet.