Rederiforbundet lanserte i dag sin nye klimastrategi fram mot 2050. Den har fleire nye mål for norsk skipsfart:

Utsleppa frå den norske flåten skal halverast innan 2030.

Innan 2050 skal flåten vera karbonnøytral.

Dette målet skal ein nå ved å berre kjøpa skip som ikkje gir utslepp innan 2030.

– Ingen har betre høve til å leia utviklinga av grønn maritim teknologi enn Noreg, seier administrerande direktør i Norges rederiforbund, Harald Solberg.

Statsminister Erna Solberg var også til stades då strategien blei lansert.

– Dette er ambisiøst og spennande. Det bli krevjande. Men eg trur likevel det er heilt nødvendig, seier statsministeren.

Den nye strategien er vesentleg meir ambisiøs enn den gamle. I Norges rederiforbund sin rapport om berekraft frå i fjor, var måla dei same som FN sin sjøfartsorganisasjon (IMO) sine. Deira strategi seier at utsleppa skal halverast innan 2050. Sjøtrafikken skal etter deira plan nå nullutslepp i år 2100.

Hydrogen, ammoniakk og straum

Rederiforbundet trekk fram mange verkemiddel dei ynskjer at myndigheitene skal vera med på for å nå måla sine:

Målretta forskings- og utviklingsmidlar knytt til utvikling og testing av nullutsleppsløysingar

Etablera eit forskings- og utviklingsfond for nullutsleppsteknologi i regi av IMO

Etablera marknadsreguleringar som gjer det lønnsamt å bestilla nullutsleppsteknologi om bord på skip så raskt som mogeleg og seinast frå 2030

Etablera eit klimanøytralt forbod mot drivstoff som ikkje er klimanøytralt innan 2050

– Staten kan sjølvsagt vera med på å hjelpa til med forsking og utvikling, men den maritime næringa treng også privat kapital for å gjera desse investeringane, seier Erna Solberg.

Blant løysingane som blei presentert for å redusera utsleppa, var bruken av batteri på større skip, samt brenselsceller som går på hydrogen og ammoniakk.

Forsyningsskipet Viking Energy, eigd av reiarlaget Eidesvik, blir det fyrste skipet i verda som skal byggjast om til å gå på ammoniakk.

LANDSTRAUM: Å kunne bruka batteri og lada skipa når dei ligg til land, var ein av løysingane som blei presentert i dag. Her frå eit landstraumanlegg i hamna i Bergen. Foto: Peter Tubaas / LOS Gruppen

Utbygging av infrastruktur som gjer det mogeleg å bruka landstraum og utvikling av teknologi som gjer at ein kan bruka hydrogen som drivstoff blir også trekt fram av forbundet.

– Dette er ein dyr utvikling, som me ikkje kunne gjennomført utan støtte frå Enova og kundane våre, seier investeringsdirektør i Østensjø reiarlag, Håvard Framnes.

Han meiner dei kan ha skip som ikkje gir utslepp innan tre til fem år, om dei får meir støtte til å utvikla teknologien. For tida byggjer dei fire skip som skal gå på hydrogen.

Vil vera leiande

Det var for to år sidan at The International Maritime Organization (IMO), FN sin sjøfartsorganisasjon, vedtok eit mål om å halvera utsleppa frå den internasjonale skipsfarten innan 2050.

Dåverande klima- og miljøminister Ola Elvestuen uttalte den gong at det var ein milepæl og kalla avtalen skipsfarten sin Paris-avtale.

Dei nye norske måla er altså langt meir ambisiøse enn kva IMO sine planar vitnar om.

– Me trur det er nødvendig å vera så ambisiøse. Me er tydelige når me seier at vårt mål er å bestilla skip basert på nulltutsleppsteknologi frå 2030, seier administrerande direktør i Norges rederiforbund, Harald Solberg.

Så mykje slepp skipsfarten ut Ekspandér faktaboks Ifylgje Norsk klimastiftelse står skipstrafikken på verdsbasis for mellom to og tre prosent av CO₂-utsleppa. Årleg slepp skipa ut 800–900 millionar tonn CO₂. Mesteparten av varene som blir sendt mellom kontinenta i verda, vert frakta med skip. Det er 20 gongar meir enn heile utsleppet til Noreg. Eit containerskip slepp gjerne ut 50 000 gongar meir CO₂, 3 millionar gongar meir NOX og 100 millionar gongar meir SOX enn ein personbil i løpet av eit år. Likevel er det ein av dei mest miljøvennlege måtane å frakta varer på. Den norske skipsflåten vart i fjor rangert som verdas femte mest verdifulle. Tjenesta Vessels Value rekna flåten for å vera verdt over 46 milliardar dollar. Den norske handelsflåten bestod i fjor av 1514 skip med ein bruttotonnasje på over 100 bruttotonn. Om lag halvparten av skipa er knytt opp mot offshoreproduksjon, medan ein fjerdedel av dei er tankskip.

Elektriske ferjer innan 2025

Den fyrste elektriske ferja i verda vart bygd på Fjellstrand verft i Hardanger. «Ampere» kom i drift på E39 mellom Oppedal og Lavik i 2015. Regjeringa har bestemt at alle ferjene i landet skal vera elektriske innan 2025.

– Ei tradisjonell ferje brukar gjerne mellom frå ein halv million til ein million liter diesel i løpet av eit år, sa utviklingssjef Edmund Tolo i Fjellstrand verft då ferja var ferdigbygd.